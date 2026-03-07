Tramp zapretio dodatnim napadima na Iran, mete će biti zvaničnici

Beta pre 1 sat

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je dodatnim snažnim udarima na Iran, napominjući da će još iranskih zvaničnika biti mete.

"Danas će Iran biti veoma snažno pogođen!", napisao je on na svojoj društvenoj mreži.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan ranije tokom dana izvinio se susednim zemljama zbog napada iz Teherana.

Zemlje Persijskog zaliva saopštile su da su presrele još balističkih raketa i dronova lansiranih iz Irana.

Saudijska Arabija je saopštila da je oborila četiri drona koja su napadala ogromno naftno polje Šajbah, što je drugi napad u roku od nekoliko sati. Letovi sa i ka međunarodnom aerodromu u Dubaiju bili su prekinuti nakon što su putnici sklonjeni u tunel železnice, dok se čulo nekoliko eksplozija i oglasio alarm.

U međuvremenu, izraelski ratni avioni bombardovali su Bejrut i Teheran.

Broj poginulih je nastavio da raste – najmanje 1.230 ljudi stradalo je u Iranu, više od 200 u Libanu i oko deset u Izraelu, prema navodima zvaničnika.

Prijavljena je pogibija šest američkih vojnika.

Američka administracija odobrila je novu prodaju oružja Izraelu vrednu 151 milion dolara, nakon što je Tramp rekao da neće pregovarati sa Iranom bez njegove "bezuslovne predaje".

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da "još ima stvari koje mogu da se učine" kako bi se podstakao dijalog između SAD i Irana, prema saopštenju njegovog kabineta o telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Kuvajt je danas presreo dron koji je napadao tu zalivsku državu.

Nema prijavljenih žrtava.

Na jugu Libana tokom noći došlo je do žestokih sukoba i vazdušnih napada nakon što se izraelska jedinica tamo iskrcala i sukobila sa lokalnim naoružanim grupama.

Libanska vojska je saopštila da među poginulima ima i troje libanskih vojnika.

Izraelske snage tragale su za informacijama o izraelskom navigatoru Ronu Aradu, koji je nestao nakon što se njegov borbeni avion srušio u Libanu pre 40 godina.

Izraelska vojska je saopštila da nije pronašla Aradove posmrtne ostatke.

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je Iran danas lansirao 16 balističkih raketa i 121 dron ka toj zemlji, pri čemu su samo dva drona pogodila teritoriju te države.

Jordan je bio napadnut sa 119 raketa i dronova otkako su SAD i Izrael pre nedelju dana pokrenuli rat protiv Irana, saopštile su vlasti danas.

U tim napadima povređeno je 14 ljudi.

(Beta, 07.03.2026)