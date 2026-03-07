„Potpuno uništenje područja i grupe ljudi koje do sada nisu bile razmatrane za ciljanje“: Tramp nagovestio da će eskalirati rat u Iranu

Danas pre 48 minuta  |  S. D.
„Potpuno uništenje područja i grupe ljudi koje do sada nisu bile razmatrane za ciljanje“: Tramp nagovestio da će eskalirati…

Predsednik SAD Donald Tramp je danas nagovestio da će eskalirati rat u Iranu, rekavši da će „danas Iran biti veoma teško pogođen“. „Zbog lošeg ponašanja Irana ozbiljno se razmatra potpuno uništenje i sigurna smrt područja i grupe ljudi koje do sada nisu bile razmatrane za ciljanje“, napisao je Tramp na Truth Social, preneo je CNN.

On je takođe naveo da se Iran „predao svojim bliskoistočnim susedima i obećao da više neće otvarati vatru na njih“ i tvrdio da je to omogućeno samo „zbog neumoljivog američkog i izraelskog napada“. „Iran, koji je pretrpeo udare do krajnjih granica, izvinio se i predao svojim bliskoistočnim susedima i obećao da više neće otvarati vatru na njih. Ovo obećanje je dato samo zbog neumoljivog američkog i izraelskog napada. Želeli su da preuzmu i vladaju Bliskim istokom.
Ključne reči

IranBliski IstokCNNDonald Tramp

