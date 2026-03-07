Zašto Moskva ne pomaže Teheranu?

Moskva je jedan od retkih, ali najčvršćih saveznika Teherana, a mogući kolaps iranskog režima mogao bi da bude udarac za njene geopolitičke i ekonomske interese. Zašto onda ne pomaže Teheranu?

Vojna saradnja Iran od početka rata (28.02.) iz Moskve dobija informacije o tome gde se na Bliskom istoku nalaze američka vojna postrojenja - ratni brodovi, borbeni avioni, radarske instalacije i centri za komandovanje trupama. O tome je najpre izvestio Vašington Post, a potom su i drugi američki mediji preneli tu vest, pozivajući se na neimenovane zvaničnike vlade SAD. Bela kuća nije demantovala medijske izveštaje. Na pitanje o tome portparolka predsednika