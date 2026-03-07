UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Tramp najavio da će „danas Iran biti veoma teško pogođen“, iranski predsednik se izvinio zemljama u Zalivu

Prošlo je nedelju dana otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli rat sa Iranom, izazivajući širi sukob širom Bliskog istoka za koji Ujedinjene nacije upozoravaju da bi mogao da izmakne kontroli.

Na terenu, prestravljeni stanovnici Libana i Irana masovno se raseljavaju zbog stalnog bombardovanja dok susedne zemlje Persijskog zaliva odbijaju iranske napade. 16.32 Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da odgovaraju na napad „raketama i bespilotnim letelicama“ koji dolazi iz Irana, prenosi BBC. Ministarstvo odbrane te zemlje obavestilo je građane da su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane kako bi presreli dolazni napad. Ovo se dešava nakon što je