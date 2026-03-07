UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Tramp najavio da će „danas Iran biti veoma teško pogođen“, iranski predsednik se izvinio zemljama u Zalivu

Danas pre 13 minuta  |  Danas Online, agencije
UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Tramp najavio da će „danas Iran biti veoma teško pogođen“, iranski predsednik se izvinio zemljama…

Prošlo je nedelju dana otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli rat sa Iranom, izazivajući širi sukob širom Bliskog istoka za koji Ujedinjene nacije upozoravaju da bi mogao da izmakne kontroli.

Na terenu, prestravljeni stanovnici Libana i Irana masovno se raseljavaju zbog stalnog bombardovanja dok susedne zemlje Persijskog zaliva odbijaju iranske napade. 16.32 Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da odgovaraju na napad „raketama i bespilotnim letelicama“ koji dolazi iz Irana, prenosi BBC. Ministarstvo odbrane te zemlje obavestilo je građane da su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane kako bi presreli dolazni napad. Ovo se dešava nakon što je
BLOG UŽIVO: Tramp zapretio dodatnim napadima na zvaničnike, iranska mornarica pokrenula talas napada dronovima na američke baze u regionu

Kuvajtska korporacija smanjila proizvodnju i rafinisanje sirove nafte

UŽIVO Iran: Ciljamo vojne baze SAD u regionu; Tramp: Uništili smo iranski telekomunikacioni sistem

"Prst nam je na okidaču" Stižu moćni brodovi na Bliski istok, Turska razmatra da pošalje borbene avione na Kipar, Iran…

Obratio se Tramp! Turska šalje borbene avione na Kipar? Teheran u plamenu, gađana vojna baza u Bušeru! Amerika uskoro ukida…

Za tri dana SAD uništile 42 broda iranske mornarice

Pezeškijan: Iran nije napao susedne zemlje, cilja američke vojne baze u regionu

BLOG UŽIVO: Tramp zapretio dodatnim napadima na zvaničnike, iranska mornarica pokrenula talas napada dronovima na američke baze u regionu

Kuvajtska korporacija smanjila proizvodnju i rafinisanje sirove nafte

Tramp: Danas će Iran biti veoma teško pogođen; Vašington post: Moskva dostavlja Teheranu podatke o američkim položajima

„Potpuno uništenje područja i grupe ljudi koje do sada nisu bile razmatrane za ciljanje“: Tramp nagovestio da će eskalirati…

Američki Alelacioni sud: Tramp ne može da ukine zaštitu za 350.000 Haićana

