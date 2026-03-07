Novak Đoković počinje svoju misiju u Indijan Velsu: prvo sa problematičnim Poljakom

Euronews pre 44 minuta  |  Autor: Euronews
Novak Đoković ove večeri, od 22 časova po srednjeevropskom vremenu, hvata zalet na Mastersu u Indijan Velsu, pošto će u meču drugog kola turnira klase 1000 prvi put u karijeri odmeriti snage sa Kamilom Majhšakom, poznatim po svojevremenom dopingovanju i suspenziji od 13 meseci.

Srbin je najbolji teniser sveta svih vremena, sa rekordne 24 Grend slem titule i morem naj od naj dostignuća "belog sporta", dok je rival, trenutno, trećeg reketa sveta Poljak sa 57. mesta u ATP poretku igrača u singl konkurenciji. Biće to prvi susret finaliste poslednjeg Australijan Opena i momka bez ijedne ATP titule u karijeri zavidne dužine, a domaćin takozvanog "petog" Grend slema namenio im je centralni teren i drugi po redu termin današnjeg programa. Novak
