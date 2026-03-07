Đoković u večernjem terminu započinje prvi masters u sezoni

RTS pre 3 sata
Đoković u večernjem terminu započinje prvi masters u sezoni

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 22.00 sata protiv Poljaka Kamila Majhšaka u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu.

Duel Novaka Đokovića i Kamila Majhšaka planiran je kao drugi meč dana na stadionu broj 1. Pre njih na teren će u 20.00 časova izaći Elena Ribakina i Hejli Baptist. Đoković je bio slobodan u prvom kolu, dok je Majhšak pobedio Francuza Đovanija Mpetšija Perikara sa 2:1 - 6:3, 1:6, 7:5. Srpski i poljski teniser nisu dosad igrali jedan protiv drugog. Đoković je treći teniser sveta, a Majhšak je 57. na ATP listi i još uvek čeka svoju prvu titulu. Pohod na nove rekorde
