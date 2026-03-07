Krunić i Danilina u osmini finala u dublu na Indijan Velsu

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Krunić i Danilina u osmini finala u dublu na Indijan Velsu
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala turnira u Indijan Velsu, pošto su noćas u prvom kolu pobedile hrvatsko-američki par Done Vekić i Sloun Stivens posle dva seta, 6:3, 6:3. Meč je trajao sat i 10 minuta. Srpska i kazahstanska teniserka su pet puta uzele servis hrvatsko-američkom dublu, dok su Vekić i Stivens osvojile dva brejka. Krunić i Danilina će u osmini finala igrati protiv
