Krunić i Danilina u osmini finala u dublu na Indijan Velsu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala turnira u Indijan Velsu, pošto su noćas u prvom kolu pobedile hrvatsko-američki par Done Vekić i Sloun Stivens posle dva seta, 6:3, 6:3. Meč je trajao sat i 10 minuta. Srpska i kazahstanska teniserka su pet puta uzele servis hrvatsko-američkom dublu, dok su Vekić i Stivens osvojile dva brejka. Krunić i Danilina će u osmini finala igrati protiv