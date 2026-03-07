Uzbudljivo na Indijan Velsu: Fučovič iznenadio petog na svetu, Šeltona ozbiljno namučio zemljak

Uzbudljivo na Indijan Velsu: Fučovič iznenadio petog na svetu, Šeltona ozbiljno namučio zemljak
Meč je trajao sat i 29 minuta. Muzeti je jednom uzeo servis mađarskom teniseru, dok je Fučovič osvojio četiri brejka. Fučovič će u trećem kolu igrati protiv 32. tenisera sveta Francuza Artura Filsa, kom je u drugom kolu Hrvat Dino Prižmić predao meč. Osmi teniser sveta Amerikanac Ben Šelton plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio svog sunarodnika, 68. igrača sveta Rajlija Opelku posle tri seta, 6:7, 7:6, 6:3. Meč je trajao dva sata i 14 minuta.
Đoković u večernjem terminu započinje prvi masters u sezoni

Iva ispustila tri meč lopte i ispala – Sabalenka kao „brzi voz“

Sabalenka, Gof i Anisimova u trećem kolu Indijan Velsa

Poznato kada Đoković igra prvi meč na Indijan Velsu

Kao od šale! Janik Siner "oduvao" protivnika za treće kolo Indijan Velsa

Krunić i Danilina u osmini finala u dublu na Indijan Velsu

Novak Đoković počinje svoju misiju u Indijan Velsu: prvo sa problematičnim Poljakom

Drugi vezani trijumf Vranjanaca: Kabel - Dinamo Jug 0:3

Arsenalov paradoks nastavlja da bude prisutan: Nisu nadigrali ni trećeligaški tim, ipak Arsenal nastavlja da melje na svim frontovima!

Brajan Angola MVP 30. kola Evrolige

Košarkašice Crvene zvezde protiv Vojvodine 021 u polufinalu Kupa Srbije

Borac 1926 samo do boda u duelu protiv Voždovca

