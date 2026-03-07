Uzbudljivo na Indijan Velsu: Fučovič iznenadio petog na svetu, Šeltona ozbiljno namučio zemljak

Meč je trajao sat i 29 minuta. Muzeti je jednom uzeo servis mađarskom teniseru, dok je Fučovič osvojio četiri brejka. Fučovič će u trećem kolu igrati protiv 32. tenisera sveta Francuza Artura Filsa, kom je u drugom kolu Hrvat Dino Prižmić predao meč. Osmi teniser sveta Amerikanac Ben Šelton plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio svog sunarodnika, 68. igrača sveta Rajlija Opelku posle tri seta, 6:7, 7:6, 6:3. Meč je trajao dva sata i 14 minuta.