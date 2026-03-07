Predsednica Meksika posetila Halisko zbog sumnji u bezbednost za SP: Ovde smo da kažemo svima da radimo na miru

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum posetila je zapadnu državu Halisko kako bi se pozabavila bezbednosnim problemima pred Svetsko fudbalsko prvenstvo nakon talasa nasilja u regionu.

Nasilje je počelo ubistvom najmoćnijeg šefa kartela u Meksiku Nemesija Rubena Oseguere Servantesa - "El Menča", koga je ubila vojska prošlog meseca. Sukobi između naoružanih članova kartela i paljenje automobila izbili su širom Meksika, a nasilje je bilo najveće u Halisku i njegovoj prestonici Gvadalahari, jednom od tri meksička grada domaćina Svetskog fudbalskog prvenstva. U nasilju je ubijeno više od 70 ljudi, uključujući 25 članova Nacionalne garde, zbog čega