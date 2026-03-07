"Poneće u grob snove o našoj predaji": Iran provocira neprijatelja i najavljuje nove udare

Mondo pre 31 minuta  |  Mila Matović
"Poneće u grob snove o našoj predaji": Iran provocira neprijatelja i najavljuje nove udare

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nikada neće predati, dok se sukobi sa Izraelom nastavljaju razmenom napada, a iranska vojska uzvraća udarima na nekoliko zemalja Persijskog zaliva.

Pezeškijan se oglasio manje od dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da njegova administracija neće pregovarati sa Teheranom bez onoga što je nazvao "bezuslovnom predajom". U televizijskom obraćanju na državnoj televiziji, Pezeškijan je odbacio takve zahteve. "Oni će sa sobom u grob poneti snove o našoj bezuslovnoj predaji", rekao je. Pezeškijan je takođe rekao da je privremeno rukovodstvo Irana juče odlučilo da susedne zemlje više neće biti mete
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu…

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu

Insajder pre 6 minuta
Pezeškijan rekao da Iran neće više gađati zalivske susede, izvinio se za napade

Pezeškijan rekao da Iran neće više gađati zalivske susede, izvinio se za napade

Beta pre 6 minuta
„Iran neće više gađati zalivske susede“: Predsednik Irana objavio novu odluku vlasti

„Iran neće više gađati zalivske susede“: Predsednik Irana objavio novu odluku vlasti

Nedeljnik pre 21 minuta
Rat na Bliskom istoku: Odjekuju eksplozije u Teheranu, Iran gađao tanker i američku vojnu bazu

Rat na Bliskom istoku: Odjekuju eksplozije u Teheranu, Iran gađao tanker i američku vojnu bazu

NIN pre 21 minuta
Teheran u plamenu, bačeno 230 bombi! Rat će postati još krvaviji?! Iran opasno zapretio Evropi, eksplozije u Dubaiju i…

Teheran u plamenu, bačeno 230 bombi! Rat će postati još krvaviji?! Iran opasno zapretio Evropi, eksplozije u Dubaiju i Bahreinu, napadnut naftni tanker

Blic pre 6 minuta
Iranski predsednik: Nećemo napadati susedne zemlje osim ako ga oni ne napadnu prvi

Iranski predsednik: Nećemo napadati susedne zemlje osim ako ga oni ne napadnu prvi

NIN pre 6 minuta
Strane naftne kompanije evakuišu radnike sa Bliskog istoka: Ugrožena naftna polja u Iraku i Kuvajtu

Strane naftne kompanije evakuišu radnike sa Bliskog istoka: Ugrožena naftna polja u Iraku i Kuvajtu

Kurir pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu…

BLOG UŽIVO: Izrael napao Teheran sa više od 80 aviona, Revolucionarna garda poručuje da „čeka“ Amerikance u Ormuskom moreuzu

Insajder pre 6 minuta
Ukrajinska vojska saopštila da je presrela 19 ruskih raketa i 453 drona

Ukrajinska vojska saopštila da je presrela 19 ruskih raketa i 453 drona

Insajder pre 35 minuta
Britanske vlasti otkrile postojanje četiri objekta za održavanje oklopnih vozila u Ukrajini

Britanske vlasti otkrile postojanje četiri objekta za održavanje oklopnih vozila u Ukrajini

Insajder pre 16 minuta
Teški izbori pred Viktorom Orbanom: Može li Donald Tramp da ga spasi?

Teški izbori pred Viktorom Orbanom: Može li Donald Tramp da ga spasi?

NIN pre 16 minuta
Si učestvovao u diskusiji na godišnjoj sednici najvišeg političkog savetodavnog tela Kine

Si učestvovao u diskusiji na godišnjoj sednici najvišeg političkog savetodavnog tela Kine

Beta pre 26 minuta