"Poneće u grob snove o našoj predaji": Iran provocira neprijatelja i najavljuje nove udare

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nikada neće predati, dok se sukobi sa Izraelom nastavljaju razmenom napada, a iranska vojska uzvraća udarima na nekoliko zemalja Persijskog zaliva.

Pezeškijan se oglasio manje od dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da njegova administracija neće pregovarati sa Teheranom bez onoga što je nazvao "bezuslovnom predajom". U televizijskom obraćanju na državnoj televiziji, Pezeškijan je odbacio takve zahteve. "Oni će sa sobom u grob poneti snove o našoj bezuslovnoj predaji", rekao je. Pezeškijan je takođe rekao da je privremeno rukovodstvo Irana juče odlučilo da susedne zemlje više neće biti mete