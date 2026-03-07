Pezeškijan rekao da Iran neće više gađati zalivske susede, izvinio se za napade
N1 Info pre 2 sata | Beta
Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da Iran više neće gađati susede u Zalivu, osim ako napad ne potekne iz tih zemalja. "Privremeni savet za vođstvo je odlučio da više neće biti napada na susedne zemlje, da više neće biti ispaljenih raketa, osim ako napad na Iran ne potekne iz tih zemalja", rekao je Pezeškijan u govoru emitovanom na državnoj televiziji. "Izvinjavam se susednim zemljama koje je Iran napao", dodao je iranski predsednik navodeći da