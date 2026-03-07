Uživo (foto/video) Osmi dan sukoba na Bliskom istoku: Iranski predsednik se izvinio susedima, evakuacija na severu Izraela

Osmi dan rata na Bliskom istoku. Snažne eksplozije čule su se tokom noći u Teheranu. Vašington tvrdi da je izveo najveći talas napada na Islamsku Republiku do sada. Revolucionarna garda pokrenula je kontranapad i raspoređuje raketne sisteme nove generacije.

- Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli su "preventivni napad" na Iran. - Dva civila su povređena u napadu iranskog drona u Azerbejdžanu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. - Izrael je pokrenuo vazdušne napade na južno predgrađe Bejruta. - Više od 11.000 letova otkazano na Bliskom istoku - Ministri spoljnih poslova Arapske lige održaće u nedelju hitan sastanak kako bi razgovarali o iranskim napadima. Foto: AP/Vahid Salemi