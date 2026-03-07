Gde gledati okršaj Đokovića i Majžaka u Indijan Velsu? Novak napada titulu posle 10 godina

Kucnuo je čas za povratak najboljeg svih vremena.

Nakon pauze koju je napravio posle Australijan opena, Novak Đoković ponovo izlazi na teren, a prva stanica je prestižni Masters u Indijan Velsu. Rival u drugom kolu mu je poljski teniser Kamil Majžak. Iako je Novak apsolutni favorit, istorija je pokazala da uvodna kola na "petom Grend slemu" sezone znaju da budu nepredvidiva, naročito nakon takmičarske pauze. Đoković je kao nosilac bio slobodan u prvom kolu, na turniru koji je osvajao pet puta, poslednji put 2016.