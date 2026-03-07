Poznato kada Đoković igra prvi meč na Indijan Velsu

Nova pre 1 sat
Poznato kada Đoković igra prvi meč na Indijan Velsu

Novak Đoković u subotu počinje nastup na mastersu u Indijan Velsu, a u drugom kolu igraće protiv poljskog tenisera Kamila Majhšaka.

Organizatori su objavili zvaničan raspored, prema kojem će srpski as izaći na centralni stadion kao drugi u dnevnom programu. Program na glavnom terenu počinje u 11 časova po lokalnom vremenu (20 časova po srpskom), a prvi meč igraju Amerikanka Hejli Baptist i Kazahstanka Elena Ribakina. Očekuje se da Đoković i Majhšak svoj duel započnu oko 22.00 po srednjoevropskom vremenu, pod uslovom da se prethodni meč završi u predviđenom roku. Iako vremenska razlika od devet
