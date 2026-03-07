Na današnji dan: Rođen Masarik, preminuo Kjubrik

Pregled najvažnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 7. mart.

1573 - Potpisivanjem mira u Carigradu završen je rat Mletačke republike i Otomanskog carstva koje je (1571) preuzelo Kipar od Mletaka. 1765 - Rođen je francuski hemičar Žozef Nieps, pionir fotografije. Usavršavajući litografiju od 1813. do 1820, prvi je u svetu uspeo da fiksira sliku dobijenu u mračnoj komori pomoću posrebrene bakarne ploče, prekrivene osetljivim slojem asfaltnog laka. 1793 - Francuski Konvent (revolucionarna skupština) objavio je rat Španiji. 1809