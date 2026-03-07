Vremeplov: Rođen Tomaš Masarik

NOVI SAD - Na današnji dan 1850. godine rođen je čehoslovački državnik Tomaš Masarik, profesor Praškog univerziteta, filozof. Bio je prvi predsednik Čehoslovačke od 1918. do 1935. Osnovao je 1900. Narodnu stranku, koja je 1905. preimenovana u Progresivnu partiju. Od 1907. bio je poslanik u skupštini (rajhsratu) Austrije u kojem se borio protiv režima Habzburške monarhije i za autonomiju Čeha. Protivio se agresivnoj austrougarskoj politici na Balkanu i aneksiji Bosne i Hercegovine i veoma je uticao na

Danas je subota, 7. mart, 66. dan 2026. Do kraja godine ima 299 dana. 1573 - Potpisivanjem mira u Carigradu završen je rat Turske i Venecije, kojoj su Turci 1571. preoteli Kipar. 1765 - Rođen je francuski hemičar Žozef Nisefor Nieps, pionir fotografije. Usavršavajući litografiju od 1813. do 1820, prvi je u svetu uspeo da fiksira sliku dobijenu u mračnoj komori pomoću posrebrene bakarne ploče prekrivene osetljivim slojem asfaltnog laka. 1785 - Rođen je italijanski