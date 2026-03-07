Sukob na Bliskom istoku – Kurdi najavljuju ofanzivu na Iran, SAD žele "drugačije lidere" u Teheranu

Rat SAD i Izraela protiv Irana se nastavlja. IDF u talasima granatira Iran i Liban, dok Islamska Republika raketira američke baze. I Teheran i Vašington odbacuju ideju o pregovorima, dok američka strana zahteva "bezuslovnu predaju režima" i "drugačije iranske lidere". Za to vreme, kurdski borci se pripremaju za ofanzivu protiv Revolucionarne garde.

Sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a ulozi su veći svakog novog jutra. Izrael je pogodio najmanje 400 meta u Iranu i izvršio udare na Liban. Islamska Republika raketirala je američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Američki predsednik Donald Tramp kaže da neće biti sporazuma s Teheranom bez "uslovne predaje režima", koji takođe nije raspoložen za razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tramp uverava i da svet ne treba da brine za
