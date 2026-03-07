AKADEMAC - Filozofija aktivnog slušanja, RTV1 u 12.05

AKADEMAC - Filozofija aktivnog slušanja, RTV1 u 12.05

NOVI SAD - Kako izoštriti veštinu aktivnog slušanja kao jednu od najvažnijih komponenti tokom studija? Koliko puta ste bili iznenađeni nečijom reakcijom na vašu priču ili na vaše ćutanje? Koliko puta ste pogrešno razumeli ili su vas pogrešno razumeli? Koliko puta ste videli da vas neko ne sluša čekajući zapravo priliku da nešto drugo kaže ?

Da li je komuniciranje veština koja se uči u porodici ili van kuće? Kada je vreme da potražimo pomoć zbog nekvalitetne komunikacije? Zašto je slušanje napornije od govora? Da li slušanje znači odricanje od ega jer priznajemo sagovornika i da li se moze reći da slušanje ima moralnu dimenziju? Šta gubimo kao društvo kada ne slušamo druge? Na ova i mnoga druga pitanja o filozofiji aktivnog slušnja razgovaramo sa Nikolom Ačanskim, filozofom i idejnim tvorcem Filo kafea
