Novak saznao kad izlazi na teren u Indijan Velsu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u subotu od 22 sata protiv Poljaka Kamila Majhšaka u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu.

Duel Đokovića i Majhšaka planiran je kao drugi meč dana na stadionu broj 1. Pre njih na teren će izaći Jelena Ribakina i Hejli Baptist. Đoković je bio slobodan u prvom kolu, dok je Majhšak pobedio Đovanija Mpetšija Perikara. Srpski i poljski teniser nisu do sada igrali jedan protiv drugog. Đoković je treći teniser sveta, a Majhšak je 57. na ATP listi.