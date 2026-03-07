Sijarto: Zelenski nije pretio samo Orbanu, već svim Mađarima

Sputnik pre 1 sat
Mađarski ministar spoljnih poslova i spoljnoekonomskih veza Peter Sijarto izjavio je da pretnje, koje je, prema njegovim rečima, Vladimir Zelenski uputio premijeru Viktoru Orbanu, nisu bile usmerene samo na šefa mađarske vlade, već na celu mađarsku naciju.

Sijarto je na predizbornom skupu u Debrecinu poručio da će Mađarska zaštititi svog premijera i naglasio da niko nema pravo da preti Mađarima. Sijarto je time reagovao na izjave Zelenskog, koji je dan ranije, kako se navodi, počeo da preti Orbanu u kontekstu blokade novog kredita Evropske unije za Ukrajinu od strane Mađarske. Prethodno je i Orban reagovao na pretnje Zelenskog rekavši da ga se one ne tiču i da šef kijevskog režima neće moći da ga natera da, kako
