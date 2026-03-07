Orban upozorio Zelenskog: "Prestanite da pretite"

Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da "prestane da preti i ucenjuje" Mađarsku, navodeći da to "sa Mađarima neće funkcionisati".

Orban je uz tu svoju izjavu koju je objavio na Fejsbuku priložio video Zelenskog, u kome on kaže da se nada "da jedna konkretna osoba u Evropskoj uniji neće blokirati 90 milijardi evra ili barem prvu tranšu od 90 milijardi evra, kako bi ukrajinski vojnici imali oružje" a da će u suprotnom, dati adresu te osobe ukrajinskim oružanim snagama, i da će im dozvoliti "da ga pozovu i razgovaraju sa njim na svom jeziku", prenosi MTI. "Gospodine predsedniče, dobio sam vašu