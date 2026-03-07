Orban ne isključuje mogućnost da prekine isporuke struje Ukrajini

Takođe je izjavio da njihov neprijatelj nije ukrajinski narod, već njihovi lideri koji okreću Ukrajinu protiv njih

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da ne može da isključi mogućnost da Mađarska prekine isporuku struje Ukrajini, nakon što je u toj zemlji prekinut dotok ruske nafte za Mađarsku preko naftovoda Družba. On je kazao da je do sada izbegavao taj potez zbog zabrinutosti za etničke Mađare koji žive u Ukrajini, prenosi MTI. ˮNaš neprijatelj nije ukrajinski narod, već njihovi lideri koji okreću Ukrajinu protiv nasˮ, rekao je Orban. Govoreći o situaciji u