Orban: Ne isključuje se mogućnost da prekinemo isporuke struje Ukrajini

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Orban: Ne isključuje se mogućnost da prekinemo isporuke struje Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da ne može da isključi mogućnost da Mađarska prekine isporuku struje Ukrajini, nakon što je u toj zemlji prekinut dotok ruske nafte za Mađarsku preko naftovoda Družba.

On je kazao da je do sada izbegavao taj potez zbog zabrinutosti za etničke Mađare koji žive u Ukrajini, prenosi MTI. "Naš neprijatelj nije ukrajinski narod, već njihovi lideri koji okreću Ukrajinu protiv nas", rekao je Orban. Govoreći o situaciji u Ukrajini, Orban je rekao da "Ukrajina trenutno umire", navodeći da su broj stanovnika Ukrajine i njene istočne granice nejasni, kao i da ta zemlja nedeljno u ratu sa Rusijom gubi hiljade ljudi, bilo poginulih ili
