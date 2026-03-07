Vučić: Do 2030. prosečne plate 1.320 evra, penzije 750 evra – Do 2035. Srbija u EU

Na predstavljanju „Strategija 2030“ predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će prpsečna plata u Srbiji u 2030. godini biti 1.320 evra, penzije 750 evra.

Rekao je da Srbiju vidi u EU 2035. godine, kao i da će do kraja godini početi proizvodnja čovekolikih robota u Srbiji. Aleksandar Vučić je rekao da će prosečna plata u Srbiji u 2030. godini iznositi 1.320 evra, dok će u istoj godini prosečna penzija biti na nivou od 750 evra, kao i da bi prosečna plata trebalo 2035. da dostigne 1.700 evra. Vučić je na ovom predstavljanju rekoa da vidi Srbiju 2035. godine kao člana Evropske unije i da je najvažniji cilj u narednih