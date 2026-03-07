Vučić: Do 2030. prosečne plate 1.320 evra, penzije 750 evra – Do 2035. Srbija u EU

Stav.life pre 2 sata  |  STAV
Vučić: Do 2030. prosečne plate 1.320 evra, penzije 750 evra – Do 2035. Srbija u EU

Na predstavljanju „Strategija 2030“ predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će prpsečna plata u Srbiji u 2030. godini biti 1.320 evra, penzije 750 evra.

Rekao je da Srbiju vidi u EU 2035. godine, kao i da će do kraja godini početi proizvodnja čovekolikih robota u Srbiji. Aleksandar Vučić je rekao da će prosečna plata u Srbiji u 2030. godini iznositi 1.320 evra, dok će u istoj godini prosečna penzija biti na nivou od 750 evra, kao i da bi prosečna plata trebalo 2035. da dostigne 1.700 evra. Vučić je na ovom predstavljanju rekoa da vidi Srbiju 2035. godine kao člana Evropske unije i da je najvažniji cilj u narednih
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Vučić: Prosečna plata do 2035. iznosiće 1.700 evra

Vučić: Prosečna plata do 2035. iznosiće 1.700 evra

Vesti online pre 14 minuta
Nacionalna strategija do 2035. godine: Veštačka inteligencija, stotine kilometara auto-puteva, hiljade robota-kučića

Nacionalna strategija do 2035. godine: Veštačka inteligencija, stotine kilometara auto-puteva, hiljade robota-kučića

Nova ekonomija pre 1 sat
Vučić najavio: Prosečna plata u Srbiji 1.320 evra do 2030, a 1.700 evra do 2035. godine

Vučić najavio: Prosečna plata u Srbiji 1.320 evra do 2030, a 1.700 evra do 2035. godine

IndeksOnline pre 59 minuta
Vučić: Srbiju 2035. vidim kao članicu EU i jednog od lidera u AI, prosečna plata biće tada 1.700 evra

Vučić: Srbiju 2035. vidim kao članicu EU i jednog od lidera u AI, prosečna plata biće tada 1.700 evra

Glas Zaječara pre 1 sat
Vučić: Građani mogu da budu mirni, neće biti nestašice nafte i naftnih derivata

Vučić: Građani mogu da budu mirni, neće biti nestašice nafte i naftnih derivata

RTV pre 2 sata
Šta je sve Vučić obećao u strategiji "Srbija 2030"

Šta je sve Vučić obećao u strategiji "Srbija 2030"

Nova pre 2 sata
Vučić: „Prosečna plata u Srbiji 2030. biće 1.320 evra, a penzija 750 evra“

Vučić: „Prosečna plata u Srbiji 2030. biće 1.320 evra, a penzija 750 evra“

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaEUPredsednik SrbijeProsečna plataSrbija i EU

Ekonomija, najnovije vesti »

Čadež (PKS): Nacionalna strategija "Srbija 2030" prepoznaje veštačku inteligenciju kao ključ budućeg razvoja

Čadež (PKS): Nacionalna strategija "Srbija 2030" prepoznaje veštačku inteligenciju kao ključ budućeg razvoja

Insajder pre 19 minuta
Susret međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 u Beogradu

Susret međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 u Beogradu

NIN pre 14 minuta
Vučić: Severna obilaznica oko Kragujevca veoma važna za Šumadiju i Moravički okrug

Vučić: Severna obilaznica oko Kragujevca veoma važna za Šumadiju i Moravički okrug

RTK pre 44 minuta
Vučić najavio rekonstrukciju UKC Kragujevac i završetak brze saobraćajnice

Vučić najavio rekonstrukciju UKC Kragujevac i završetak brze saobraćajnice

RTK pre 4 minuta
Budimir o Pelješkom mostu: Sve je stabilno, uredno

Budimir o Pelješkom mostu: Sve je stabilno, uredno

SEEbiz pre 49 minuta