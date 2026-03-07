Nacionalna strategija do 2035. godine: Veštačka inteligencija, stotine kilometara auto-puteva, hiljade robota-kučića

Nacionalna strategija do 2035. godine: Veštačka inteligencija, stotine kilometara auto-puteva, hiljade robota-kučića

Srbija će do 2030. godine u mnoštvo projekata – od zdravstva do odbrane – uložiti 17 milijardi evra, a do 2035. godine još 31 milijardu, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić prilikom predstavljanja Nacionalne strategije „Srbija 2030-2035“.

Odmah po intoniranju himne, okupljene na događaju u Palati „Srbija“ rečima dobrodošlice dočekao je humanoidni robot. Upravo takvi će početi da se proizvode već u narednih nekoliko meseci u zapadnoj Srbiji, tvrdi predsednik. Najavio je da biti proizvedeno 1.000 čovekolikih robota za višestruke namene i 10.000 pasa robota, takođe, za višestruke namene, javlja RTS. „Biće proizvedeni u fabrici Mint u Loznici. Krenućemo u Šapcu, a u Inđiji pravimo kompletan ekosistem za
