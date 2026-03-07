Borac srušio Beč u ABA ligi

Telegraf pre 6 sati
Borac srušio Beč u ABA ligi

Košarkaši Borca pobedili su u petak u Čačku ekipu Beča rezultaom 85:76 (28:21, 21:17, 19:16, 17:22) u meču drugog kola plej-auta ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Borca bio je Marko Jošilo sa 16 poena. Džošua Pjer-Luis je postigao 13 poena, dok je Đorđe Ćurčić ubacio 12. U redovima Beča istakao se Suli Bum sa 14 poena. Rašid Mahalbašić je ubacio 11 poena, a Simas Jarumbauskas je zabeležio 10. Borac se nalazi na četvrtom mestu na plej-aut tabeli ABA lige sa sedam pobeda i 11 poraza, dok je Beč na osmoj poziciji sa učinkom 5-13. U sledećem kolu, Borac će gostovati Megi, a Beč će dočekati Studentski
