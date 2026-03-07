Bugarska ekonomija porasla 3,1 odsto u 2025: BDP po stanovniku dostigao 18.060 evra, usluge vodeći sektor

Bruto domaći proizvod (BDP) Bugarske je, prema preliminarnim podacima, u prošloj godini porastao za 3,1 odsto, objavio je danas Nacionalni institut za statistiku (NSI) te zemlje.

Godišnji nominalni BDP Bugarske iznosi 116,018 milijardi evra, što znači 18.060 evra po stanovniku, dodaje se u saopštenju. Bugarska privreda je u četvrtom kvartalu 2025. porasla za tri odsto međugodišnje i za 0,8 odsto u odnosu na prethodno tromesečje, dodaje se u saopštenju. Kvartalni nominalni BDP Bugarske iznosi 33,471 milijardu evra, odnosno 5.216 evra po stanovniku. U četvrtom kvartalu 2025, ekonomski rast Bugarske je bio podstaknut godišnjim porastom bruto