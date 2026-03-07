Nekada je bio zvezda Mančester junajteda, sada pojačao crno-bele!

Telegraf pre 41 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Nekada je bio zvezda Mančester junajteda, sada pojačao crno-bele!

Engleski fudbaler Džesi Lingard novi je igrač Korintijansa, saopštio je brazilski klub u petak uveče.

Karijera nekadašnje zvezde Mančester junajteda je u padu od njegovog odlaska u Južnu Koreju. Lingard (33) je sa Korintijansom potpisao ugovor do kraja ove godine, uz opciju da se saradnja nastavi do kraja 2027. - Prvo sam što sam video bili su navijači na aerodromu koji izvikuju 'napred Korintijans'. Ima mnogo strasti među navijačima, što je divno videti. Igrači su me dočekali raširenih ruku, kao i trener i direktor, bilo je sjajno upoznati sve u klubu. Veoma sam
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Rampa! Suspendovan trener Lidsa, hitna reakcija Premijer lige

Rampa! Suspendovan trener Lidsa, hitna reakcija Premijer lige

Kurir pre 1 minut
Pogođeni aerodromi u Teheranu i Bagdadu, Hezbolah opkolio izraelske komandose?

Pogođeni aerodromi u Teheranu i Bagdadu, Hezbolah opkolio izraelske komandose?

Politika pre 1 sat
(Foto, video) Upravo sleteo u Beograd Avionom Er Srbije evakuisano ukupno 262 putnika, među kojima i 14 beba: "Ponosni smo na…

(Foto, video) Upravo sleteo u Beograd Avionom Er Srbije evakuisano ukupno 262 putnika, među kojima i 14 beba: "Ponosni smo na našu posadu koja je pokazala koliko je lojalna svom narodu"

Blic pre 1 sat
Putujem i gledam kako padaju rakete: Srpski fudbaler Nemanja Tomašević o odlasku iz Irana

Putujem i gledam kako padaju rakete: Srpski fudbaler Nemanja Tomašević o odlasku iz Irana

Danas pre 3 sata
Nastavlja se Srpska liga Zapad: Jošanica kod Mladog radnika 1940

Nastavlja se Srpska liga Zapad: Jošanica kod Mladog radnika 1940

Sandžak haber pre 2 sata
Real u poslednjim sekundama stigao do veoma važne pobede

Real u poslednjim sekundama stigao do veoma važne pobede

Nova pre 2 sata
Danijel Farke - Suspenzija jer je trčao prema sudiji

Danijel Farke - Suspenzija jer je trčao prema sudiji

Sportske.net pre 3 sata

Ključne reči

Mančester JunajtedFudbalJužna KorejaAerodrom

Najnovije vesti »

Rampa! Suspendovan trener Lidsa, hitna reakcija Premijer lige

Rampa! Suspendovan trener Lidsa, hitna reakcija Premijer lige

Kurir pre 1 minut
Dr Dragan Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali…

Dr Dragan Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali protesta neće biti

Danas pre 1 sat
"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za…

"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za vojni sukob velikih razmera

Kurir pre 47 minuta
Pogođeni aerodromi u Teheranu i Bagdadu, Hezbolah opkolio izraelske komandose?

Pogođeni aerodromi u Teheranu i Bagdadu, Hezbolah opkolio izraelske komandose?

Politika pre 1 sat
Beslać: Zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo najveći poremećaj u snabdevanju

Beslać: Zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo najveći poremećaj u snabdevanju

Telegraf pre 56 minuta