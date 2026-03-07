Nekada je bio zvezda Mančester junajteda, sada pojačao crno-bele!

Engleski fudbaler Džesi Lingard novi je igrač Korintijansa, saopštio je brazilski klub u petak uveče.

Karijera nekadašnje zvezde Mančester junajteda je u padu od njegovog odlaska u Južnu Koreju. Lingard (33) je sa Korintijansom potpisao ugovor do kraja ove godine, uz opciju da se saradnja nastavi do kraja 2027. - Prvo sam što sam video bili su navijači na aerodromu koji izvikuju 'napred Korintijans'. Ima mnogo strasti među navijačima, što je divno videti. Igrači su me dočekali raširenih ruku, kao i trener i direktor, bilo je sjajno upoznati sve u klubu. Veoma sam