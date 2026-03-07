Srbija i Amerika, poslednji čin političke drame

Kako se Vučić zamerio Trampu i moćnoj Suzi Vajls, zašto su Kušnerovi "poludeli“ zbog Generalštaba, kakva je veza između američke "crne liste" i "Mrdićevih zakona"...

Prioritet Vašingtona u Srbiji i generalno na Balkanu je da izbaci Rusiju sa našeg poluostrva u bezbednosnom i energetskom sektoru i da suzi prostor delovanja Kine; Trampova administracija ima nameru da krajem ove godine ili u prvoj polovini sledeće vrati na sto pitanje odnosa Srbije i Kosova; u sledećih nekoliko nedelja biće objavljena prva „crna lista“, po novom američkom Zakonu o autorizaciji nacionalne odbrane, na kojoj će biti više imena ljudi iz Srbije;