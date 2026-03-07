Snagator je stigao u grad: Foton u Novom Sadu

Beta Motors otvorio prodajno-servisni centar brenda Foton u Novom Sadu Foton je kineski proizvođač komercijalnih vozila koji je zvanično prisutan na tržištu Srbije preko ovlašćenog uvoznika Foton Serbia juče se dodatno približio kupcima otvaranjem prodajno-servisnog objekta u Novom Sadu kroz saradnju sa domaćom kompanijom Beta Motors Centar. Foton Motor Group osnovan 1966. u Kini izrastao je u globalnog lidera u proizvodnji komercijalnih vozila. Posluje u više od