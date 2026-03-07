Probni završni ispit za osmake 27. i 28. marta

ARANĐELOVAC – Probni završni ispit za učenike osmog razreda biti održan 27. i 28. Marta, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković u Aranđelovcu, gde je posetio OŠ „Svetolik Ranković“.

„Probni završni ispit biće održan u petak, 27. i subotu, 28. marta, a u ovoj školi ovaj ispit polagaće tri odeljenja osmog razreda. Prvog dana učenici će polagati test iz matematike, dok će u subotu, 28. marta rešavati dva testa i to iz srpskog, odnosno, maternjeg jezika i test iz jednog predmeta po izboru“, rekao je Stanković, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Prema njegovim rečima, probni završni ispit je prilika da se proceni trenutni nivo znanja učenika i da