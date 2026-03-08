Na današnji dan, 8. mart

B92 pre 1 sat
Na današnji dan, 8. mart

Danas je nedelja, 8. mart. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1714 - Rođen je nemački kompozitor, čembalista i dirigent Karl Filip Emanuel Bah, sin i učenik Johana Sebastijana Baha. Dela: dvadesetak simfonija, oko 60 koncerata za klavir, kamerna muzika, sonate za klavir, kantate, crkvene kompozicije. 1847 - Rođen je Sima Lozanić, hemičar, prvi rektor Beogradskog univerziteta, član, izvesno vreme i predsednik Srpske kraljevske akademije. Bio je profesor hemije na Filozofskom fakultetu Velike škole i potom Univerziteta u
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Umro Josif Pančić

Vremeplov: Umro Josif Pančić

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Umro Josif Pančić

Vremeplov: Umro Josif Pančić

RTV pre 1 sat
Dan žena

Dan žena

RTV pre 1 sat
Er Srbija nastavlja evakuaciju naših građana sa Bliskog istoka, danas jedan sutra dva leta iz Dubaija

Er Srbija nastavlja evakuaciju naših građana sa Bliskog istoka, danas jedan sutra dva leta iz Dubaija

RTV pre 1 sat
Još jedan rat bez nas

Još jedan rat bez nas

Radar pre 1 sat
Tamni vilajet na FPN-u

Tamni vilajet na FPN-u

Radar pre 1 sat