Bliski istok: Rafinerije, skladišta goriva i postrojenja za vodu na meti napada

Reuters Stanovnike Teherana probudio je gust crni dim

Bliski istok nastavlja da gori.

Rafinerije, skladišta goriva i podzemna postrojenja za desalinizaciju vode samo su neke od infrastrukturnih meta koji su tokom noći između subote i nedelje bili pogođeni širom ovog regiona.

U Kuvajtu je dronom pogođena zgrada Vlade, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je iranski napad prouzrokovao materijalnu štetu na postrojenju za desalinizaciju vode u zemlji.

Dan ranije je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao da su SAD napale postrojenje za desalinizaciju vode na ostrvu Kešm, opisujući to kao postavljanje „presedana“.

Zemlje Persijskog zaliva u velikoj meri se oslanjaju na desalinizovanu vodu za piće, što takve objekte čini kritičnom infrastrukturom u celom regionu.

Izraelska vojska je izdala upozorenje Iranu da će nastaviti da progoni svakog naslednika pokojnog vrhovnog vođe zemlje, ajatolaha Alija Hamneija.

Izraelske odbrambene snage IDF saopštile su da pokreću novi talas napada usmerenih na iransku infrastrukturu, pošto su naftna skladišta u Teheranu pogođena preko noći.

Opozicioni izraelski političar Jair Lapid pozvao je vladu da „uništi sva iranska naftna polja“ kako bi osakatila njegovu privredu.

Varnice su se razbuktale i na političkoj sceni.

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, kritikovao je premijera Velike Britanije Kira Starmera u objavi na društvenoj mreži Istina.

„Nisu nam potrebni ljudi koji se pridružuju ratovima kada smo već pobedili“, napisao je.

To se desilo pošto je BBC saznao da je britanski nosač aviona HMS Prince of Wales stavljen u stanje više pripravnosti.

„Ujedinjeno Kraljevstvo, naš nekada veliki saveznik, možda i najveći od svih, konačno ozbiljno razmišlja o slanju dva nosača aviona na Bliski istok.

„U redu je, premijeru Starmer, više nam nisu potrebni — ali ćemo pamtiti", napisao je Tramp.

Kir Starmer još nije odgovorio na Trampove kritike.

Reuters Naftna skladišta gore u blizini Teherana

Ujedinjene nacije: Trenutak ozbiljne opasnosti

Ujedinjene nacije su saopštile da je ovo „trenutak ozbiljne opasnosti“ i da sada vidimo „masivan uticaj na civile [sa] stotinama hiljada raseljenih“.

Tom Flečer, šef UN za humanitarna pitanja, kaže da postoje i „sekundarni uticaji“ u zemljama poput Avganistana i Pakistana, „gde su potrebe već bile velike i gde se raseljava sve više ljudi“.

Flečer dodaje da je zabrinut da druge krize, poput onih u Sudanu i Ukrajini, padaju u drugi plan.

Napadi širom Bliskog istoka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da su najmanje tri osobe povređene i da je univerzitetska zgrada u gradu Muharak oštećena nakon iranskog napada.

Žrtve su uzrokovane padom ostataka rakete, navodi se u objavi na Iksu.

Kuvajtska vojska kaže da se nosi sa „talasom neprijateljskih dronova“, kao što je napad na cisterne sa gorivom na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu.

Veliki požar je zahvatio kulu u Kuvajtu posle udara drona.

Stanovnik Dubaija je poginuo pošto su šrapneli iz „vazdušnog presretanja“ pali na vozilo u oblasti Al Barša, saopštila je kancelarija za medije Dubajia.

Libanski zvaničnici su izvestili o višestrukim napadima tokom noći.

Kako kažu, u izraelskom vazdušnom napadu na hotel – poginulo je četvoro ljudi.

Navode i da je skoro pola miliona ljudi do sada raseljeno zbog borbi.

Izraelske odbrambene snage su izvestile da rade na presretanju raketa lansiranih iz Irana.

Izraelska vojska je u objavi na Telegramu saopštila da je izvela „precizan udar“ koji je ciljao „ključne komandante u Libanskom korpusu Kuds snaga IRGC-a koji su delovali u Bejrutu“.

Kuds snage su prekomorsko operativno krilo Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Reuters Gust crni dim iznad pogođenog naftnog postrojenja u Šahranu, predgrađu Teherana

Varnice između SAD i Velike Britanije

Vlada Velike Britanije se nije pridružila ofanzivnim operacijama niti se obavezala da to učini.

Ranije je BBC izvestio da je jedan nosač aviona stavljen u stanje napredne pripravnosti u slučaju da bude potrebno da bude raspoređen u region.

Velika Britanija je dozvolila SAD da koriste njihove baze za odbrambene operacije.

U početnim napadima, međutim, Starmer je odbio da dozvoli SAD da koriste britanske baze u napadima na Iran.

„Nikada nisam mislio da ću to videti. Nikada nisam mislio da ću to videti od Velike Britanije“, rekao je Tramp za list San.

Američki predsednik je rekao i da ga nije briga da li saveznici mogu da urade više kako bi pomogli u ratu protiv Irana.

„Mogu da rade šta god žele. Lojalni su već tu“, rekao Tramp.

Sto se tiče mogućnosti da Velika Britanija rasporedi nosače aviona, Tramp je ponovio da je malo kasno za slanje brodova.

Iako Kir Starmer nije odgovorio još Trampu, na kritike upućene prvobitnom odgovoru Velike Britanije na zajednički napad SAD i Izraela na Iran, premijer je potkačio Kemi Badenok, liderku opozicije.

U tekstu u Sandej miroru, Starmer optužuje predsednicu Konzervativne stranke da igra „političke igre“ i pokušava da „potkopa Britaniju na svetskoj sceni“.

U petak je Badenok kritikovala odgovor vlade, rekavši za BBC da „ne možete uvek čekati da vas ljudi napadnu“.

„Šta drugo rade naši avioni, samo se motaju tamo“, upitala je Badenok.

Trampu (ne) treba pomoć

Donald Tramp ima veliko poverenje u dosadašnju strategiju SAD u ovom ratu i u politiku administracije SAD na Bliskom istoku.

„Bilo je neverovatno kakav smo posao uradili. Rakete su raznete u paramparčad“, kazao je Tramp.

„Fabrike se dižu u vazduh dok mi govorimo. Mornarica je nestala, nalazi se na dnu mora.

„Za šest dana, 42 broda. Mornarica je nestala. Vazduhoplovstvo je nestalo. Svaki element njihove vojske je nestao. Njihovo vođstvo je nestalo. Nema ničega što nije nestalo. Pobeđujemo na nivoima kakve nikada ranije nismo videli i to brzo“, dodao je.

