Paula Hublin se udala u tajnosti Brak kratko trajao, o svemu progovorila nakon razvoda: "Barem sam probala"

Nakon raskida sa Filipom Đukićem, Paula je priznala da joj je bilo teško Ističe koliko su joj terapije pomogle da prebrodi kritičan period i preporučuje ih svima.

Bivša rijaliti učesnica, Paula Hublin, nakon raskida sa Filipom Đukićem nije previše govorila o emotivnom životu, a sada je šokirala kada je otkrila da je bila u braku. Ona je rekla da je njen brak bio kratkog daha, te da se razvela. Paula je rekla da je na "ludi kamen" stala sa poslednjim dečkom kojeg je predstavila javnosti, ali da njihov brak nije potrajao. - Jesam bila u braku. Sa ovim poslednjim sa kojim sam bila. Venčali smo se - rekla je bivša zadrugarka.