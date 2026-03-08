Paula se udala u tajnosti, pa se brzo razvela: Progovorila o traumama zbog Filipa, tražila je pomoć

Bivša rijaliti učesnica, Paula Hublin, nakon raskida sa Filipom Đukićem nije previše govorila o emotivnom životu, a sada je šokirala kada je otkrila da je bila u braku.

Ona je rekla da je njen brak bio kratkog daha, te da se razvela. Paula je rekla da je na "ludi kamen" stala sa poslednjim dečkom kojeg je predstavila javnosti, ali da njihov brak nije potrajao. - Jesam bila u braku. Sa ovim poslednjim sa kojim sam bila. Venčali smo se - rekla je bivša zadrugarka. Međutim, priznala je da joj se brak nije završio slavno, pa su tako brzo stavili tačku na odnos. - Ali završilo se to, kratko je trajalo, ali barem sam probala. Prvi