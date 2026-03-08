Američka ambasada u Oslu pogođena eksplozijom

Ambasada SAD u Oslu pogođena je eksplozijom u ranim jutarnjim časovima, navodi policija Norveške. „Veliki resursi“ upućeni su na lice mesta u glavnom gradu Norveške oko 01:00 po lokalnom vremenu, saopštila je policija. „Policija je u dijalogu sa ambasadom i nema izveštaja o povređenima“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da trenutno „nema informacija o tome šta se tačno dogodilo niti ko bi mogao biti umešan“. Ambasada je pretrpela manju štetu, prenose mediji. Američki zaposleni u diplomatskoj misiji nisu davali komentare. Mihael Delemijer, koji predvodi policijsku intervenciju, rekao je za norveški javni servis NRK da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u zgradu. Ambasada SAD se nalazi u okrugu Morgedalsvegen u Oslu, oko 7 km van centra grada.