Američka ambasada u Oslu pogođena eksplozijom

Danas pre 8 minuta  |  BBC
Američka ambasada u Oslu pogođena eksplozijom

Ambasada SAD u Oslu pogođena je eksplozijom u ranim jutarnjim časovima, navodi policija Norveške. „Veliki resursi“ upućeni su na lice mesta u glavnom gradu Norveške oko 01:00 po lokalnom vremenu, saopštila je policija. „Policija je u dijalogu sa ambasadom i nema izveštaja o povređenima“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da trenutno „nema informacija o tome šta se tačno dogodilo niti ko bi mogao biti umešan“. Ambasada je pretrpela manju štetu, prenose mediji. Američki zaposleni u diplomatskoj misiji nisu davali komentare. Mihael Delemijer, koji predvodi policijsku intervenciju, rekao je za norveški javni servis NRK da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u zgradu. Ambasada SAD se nalazi u okrugu Morgedalsvegen u Oslu, oko 7 km van centra grada.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Eksplozija ispred američke ambasade u Oslu

Eksplozija ispred američke ambasade u Oslu

Insajder pre 23 minuta
Bačena bomba na američku ambasadu u Oslu

Bačena bomba na američku ambasadu u Oslu

Nova pre 13 minuta
Eksplozija ispred ambasade SAD u Oslu

Eksplozija ispred ambasade SAD u Oslu

Vreme pre 33 minuta
U eksploziji oštećena zgrada ambasade SAD u Oslu

U eksploziji oštećena zgrada ambasade SAD u Oslu

N1 Info pre 33 minuta
Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu: Oštećen ulaz u konzularni deo, pokrenuta opsežna istraga

Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu: Oštećen ulaz u konzularni deo, pokrenuta opsežna istraga

Euronews pre 3 minuta
Eskplozija u američkoj ambasadi u Oslu

Eskplozija u američkoj ambasadi u Oslu

RTS pre 1 sat
(Video) Snažna eksplozija u Američkoj ambasadi u Oslu! Opsadno stanje, policija blokirala područje: Gust dim nad gradom…

(Video) Snažna eksplozija u Američkoj ambasadi u Oslu! Opsadno stanje, policija blokirala područje: Gust dim nad gradom, dignut helikopter

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Američka ambasadaOsloNorveška

Svet, najnovije vesti »

Eksplozija ispred američke ambasade u Oslu

Eksplozija ispred američke ambasade u Oslu

Insajder pre 23 minuta
Pogled iz Dubaija: kako izgleda svakodnevni život tokom raketnih pretnji

Pogled iz Dubaija: kako izgleda svakodnevni život tokom raketnih pretnji

Bloomberg Adria pre 13 minuta
Snažan zemljotres pogodio Grčku! Tlo počelo da se trese u zoru, usledila serija potresa

Snažan zemljotres pogodio Grčku! Tlo počelo da se trese u zoru, usledila serija potresa

Blic pre 8 minuta
SAD i Izrael žele da pošalju specijalne snage u Iran kako bi zaplenile obogaćeni uranijum

SAD i Izrael žele da pošalju specijalne snage u Iran kako bi zaplenile obogaćeni uranijum

Sputnik pre 8 minuta
Bačena bomba na američku ambasadu u Oslu

Bačena bomba na američku ambasadu u Oslu

Nova pre 13 minuta