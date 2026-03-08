U Libanu gađan mirovni bataljon u kojem je 169 srpskih vojnika, svi su bezbedni

Sedište mirovnog bataljona Ujedinjenih nacija iz Gane bilo je meta raketnog napada u južnom Libanu.

Tri osobe su lakše povređene, a jedna je završila u bolnici. Nije saopšteno ko je ispalio rakete na tu bazu. U saopštenju UNIFIL-a navodi se da napad na mirovni bataljon predstavlja teško kršenje međunarodnog ratnog prava. Srpski vojnici koji su deo mirovne misije u Libanu nisu bili ugroženi, piše RTS. U osetljivom trenutku, na liniji razdvajanja Izraela i Libana, takozvanoj plavoj liniji trenutno je 169 srpskih vojnika. Posle napada na sedište ganskog mirovnog