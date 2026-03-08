Srednji kurs dinara za evro sutra 117,3871 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3871, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak slabiji je za 0,3 odsto i iznosio je 101,4231. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,8 odsto, a od početka godine ojačao je za 1,5 odsto.