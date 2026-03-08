Srednji kurs dinara za evro sutra 117,3871 dinara

Insajder pre 13 minuta
Srednji kurs dinara za evro sutra 117,3871 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3871, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak slabiji je za 0,3 odsto i iznosio je 101,4231. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,8 odsto, a od početka godine ojačao je za 1,5 odsto.
