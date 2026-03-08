Stanković: „O skraćivanju časova neće se lomiti preko kolena, mobilni nisu igračka u školi“

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio da se odluka o eventualnom skraćivanju školskih časova "neće prelomiti preko kolena", kao i da je pitanje korišćenja mobilnih telefona u školama regulisano zakonom.

"O ideji o skraćivanju trajanja časa već pripremamo stručne skupove, radne grupe i sigurno je da nećemo to prelomiti preko kolena u roku od nekoliko nedelja nego ćemo voditi stručnu i širu društvenu debatu", rekao je Stanković, u intervjuu za današnji list Politika. Kako je dodao, "pitanje zabrane korišćenja mobilnih telefona u školama već je regulisano zakonom, svaka škola ima svoj pravilnik o tome". "Pokušali smo da objasnimo da treba praviti razliku u pogledu