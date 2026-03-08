Ministar Stanković: Ne odustajemo od skraćivanja časova, ali nećemo lomiti preko kolena

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio da se odluka o eventualnom skraćivanju školskih časova “neće prelomiti preko kolena“, kao i da je pitanje korišćenja mobilnih telefona u školama regulisano zakonom.

Kako je dodao, „pitanje zabrane korišćenja mobilnih telefona u školama već je regulisano zakonom, svaka škola ima svoj pravilnik o tome“. On je istakao da ministarstvo “želi da spreči da se zloupotrebljavaju mobilni telefoni u školama i da u tom smislu uvede red, radnu disciplinu i veću kontrolu u nastavnom procesu“. Izvor: Beta