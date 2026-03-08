Podneta krivična prijava protiv Baranina: Sumnjiči se da je zauzeo zemljište u Ulcinju i gradio bez dozvole

Kurir pre 53 minuta  |  RTCG
Podneta krivična prijava protiv Baranina: Sumnjiči se da je zauzeo zemljište u Ulcinju i gradio bez dozvole

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj podneli su krivičnu prijavu državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju protiv Š.M. iz Bara, zbog sumnje da je gradio objekat bez prijave i dokumentacije, te da je protivpravno zauzeo zemljište u naselju Bijela Gora.

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su, u okviru aktivnosti preduzetih u borbi protiv ekološkog kriminala i zaštite životne sredine, otkrili i procesuirali slučaj nedozvoljene gradnje na državnom zemljištu koje je fizičko lice protivpravno zauzelo i devastiralo bespravnom gradnjom objekta. "Policijski službenici su, naime, postupajući shodno operativnim saznanjima, sproveli aktivnosti koje su dovele do podnošenja krivične prijave državnom tužiocu u Osnovnom
