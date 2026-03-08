Uzbuna u Izraelu, padaju iranske rakete, novi snimci! Teheran u dimu i vatri, zapaljeno gorivo se sliva niz ulice i u kanalizaciju, sve je više mrtvih! (video)
Kurir pre 14 minuta
Od najnovijeg Hronološki Ministarstvo unutrašnjih poslova UAE saopštilo je da PVO "sada reaguje na raketnu pretnju".
Građani su pozvani da ostanu na bezbednom mestu i prate upozorenja i ažuriranja na zvaničnim veb-sajtovima. Turska strahuje od rata SAD i Irana zbog mogućeg regionalnog sukoba, ekonomskih posledica i novog izbegličkog talasa. Ankara neuspešno pokušava da posreduje, zabrinuta i zbog kurdskog pitanja. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ponovo identifikovale lansiranje raketa iz Irana, zbog čega se očekuje da će se u narednim minutima oglasiti sirene