Uzbuna u Izraelu, padaju iranske rakete, novi snimci! Teheran u dimu i vatri, zapaljeno gorivo se sliva niz ulice i u kanalizaciju, sve je više mrtvih! (video)

Od najnovijeg Hronološki Ministarstvo unutrašnjih poslova UAE saopštilo je da PVO "sada reaguje na raketnu pretnju".

Građani su pozvani da ostanu na bezbednom mestu i prate upozorenja i ažuriranja na zvaničnim veb-sajtovima. Turska strahuje od rata SAD i Irana zbog mogućeg regionalnog sukoba, ekonomskih posledica i novog izbegličkog talasa. Ankara neuspešno pokušava da posreduje, zabrinuta i zbog kurdskog pitanja. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ponovo identifikovale lansiranje raketa iz Irana, zbog čega se očekuje da će se u narednim minutima oglasiti sirene