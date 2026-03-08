(Foto) Oštećena zgrada ambasade SAD u Oslu: "Trenutna bezbednosna situacija može biti razlog napada"

U američkoj ambasadi u glavnom gradu Norveške, Oslu, u jedan sat nakon ponoći odjeknula eksplozija koja je izazvala manju štetu, a nije bilo povređenih, saopštila je norveška policija, navodeći da bi incident mogao biti povezan sa "trenutnom bezbednosnom situacijom".

Norveška policija je navela i da nijedan osumnjičeni nije identifikovan, prenosi Reuters. "Prirodno je da se ovo sagledava u kontekstu trenutne bezbednosne situacije i da bi ovo mogao biti napad namerno usmeren na Ambasadu SAD", rekao je portparol policije Frode Larsen. U ranijem saopštenju policije navedeno je da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni deo ambasade, kao i da nisu pronađene druge eksplozivne naprave na tom području. "Istraga je sprovedena uz