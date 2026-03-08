Pobede Zvezde i IMT-a u Super ligi Srbije

Zvezda je povela u trećem minutu autogolom koji je postigao Lazar Balević, a prednost je u 17. minutu udvostručio Miloš Veljković.

Treći gol postigao je Marko Arnautović u 22. minutu, a sedam minuta kasnije konačan rezultat postavio je Aleksandar Katai. Posle 20. pobede u ligi Zvezda je prva na tabeli sa 63 boda i ima 10 bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Partizana. Napredak je pretrpeo 17. poraz i poslednji je 16. sa 13 bodova. U sledećem kolu Zvezda će igrati na gostujućem terenu protiv IMT-a, a Napredak će dočekati OFK Beograd. Fudbaleri IMT-a pobedili su u Subotici domaći