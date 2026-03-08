Peta pobeda u sezoni: Novi Pazar – Loznica 84:67

Sandžak haber pre 45 minuta
Peta pobeda u sezoni: Novi Pazar – Loznica 84:67 Košarkaši Novog Pazara pobedili su večeras gostujuću Loznicu sa 84:67 (24:20, 21:12, 20:12, 19:23) u 24. kolu Druge lige Srbije.

Najefikasniji kod Pazaraca bio je Altin Islamović sa 25 poena, uz sedam skokova, dok je njegov saigrač Asmir Numanović ostvario 14 poena, 16 skokova i šest asistencija. Željko Milić postigao je 13 poena i dodao pet skokova za domaćina. Po 13 poena za poraženi tim postigli su Nikola Ivković i Zarija Grbović, koji je uhvatio i šest lopti. Meč u Dvorani Sportske akademije Douš pratilo je manje od 50 gledalaca. Loznica drži osmo mesto na tabeli sa 11 dobijenih i 13
