Trump napao Starmera: Ne trebate nam više

Trump napao Starmera: Ne trebate nam više

LONDON - Donald Trump je upravo objavio poruku na svojoj platformi Truth Social.

Kaže da „Ujedinjeno Kraljevstvo, naš nekada veliki saveznik, možda najveći od svih, napokon ozbiljno razmatra slanje dva nosača zrakoplova na Bliski istok.“ „To je u redu, premijeru Starmeru, više nam ne trebaju .- ali ćemo to zapamtiti,“ kaže Trump. „Ne trebaju nam ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo ih već dobili!“ dodaje. Netanyahu: Nastavit ćemo napadati svom snagom Izrael će nastaviti napadati Iran „svom svojom snagom“, izjavio je u subotu premijer
