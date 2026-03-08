"Isplivao" još jedan dokaz koji pokazuje zašto je Novak Đoković 'GOAT': Nadal daleko, Srbin beži i Federeru!

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, uspeo je posle preokreta da savlada Kamila Majžaka iz Poljske (2:1) i plasira se u treće kolo Masters turnira u Indijan Velsu.

Đoković se mučio protiv Poljaka, vremenski uslovi su takođe bili protivnik obojici tenisera, a Srbinu je ovo bio prvi meč još od Australijan opena. Podsetimo, u Melburnu je Novak išao sve do finala, rundu ranije savladao Janika Sinera, ali nije imao snage da ostvari još jednu važnu pobedu, pa se Karlos Alkaraz okitio prvom titulom u Australiji. Od tada je Novak Đoković odmarao i tempirao formu za Indijan Vels i Majami, kao i ostale turnire koji su pred njim ove