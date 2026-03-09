Siner poput oluje VIDEO

Janik Siner pronašao je pravi ritam i plasirao se u osminu finala Mastersa u Indijan Velsu.

Italijan je u trećem kolu bio ubedljivo bolji od Denisa Šapovalova, koga je pobedio postigavši rezultat 6:3, 6:2. Drugi teniser sveta loše je otvorio meč i izgubio servis bez osvojenog poena već u prvom gemu, ali je brzo odgovorio i postepeno preuzeo kontrolu nad duelom. U drugom setu Italijan je podigao nivo igre, zaigrao agresivnije i, uz nekoliko briljantnih poena, stigao do pobede za svega 71 minut. "Denis je igrač vrhunskog kvaliteta, to svi znamo. U dobroj je