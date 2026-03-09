Kad i gde možete gledati meč Novak Đoković – Aleksandar Kovačević?

Srpski teniser Novak Đoković će igrati protiv Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa.

Novak Đoković i Srbin koji nastupa za SAD dosad su se sastali samo jednom, 2023. na Rolan Garosu i Nole je slavio maksimalnim rezutatom. Kovačević je trenutno je 72. na ATP listi, a u prva dva meča u kalifornijskoj pustinji pobedio je Huberta Hurkača i Korentana Mutea sa po 2:0. Duel će početi u ponedeljak u 20 časova po srednjoevropskom vremenu, a prenos možete gledati na kanalu Arena tenis.