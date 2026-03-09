Pucano na Rijaninu kuću u Los Anđelesu

BBC News pre 1 sat | Džek Lafam

Getty Images

Na kuću pop zvezde Rijane na Beverli Hilsu 8. marta je ispaljeno nekoliko metaka, a policija je privela osumnjičenu.

Policijski zvaničnik je za CBS njuz, medijskog partnera BBC iz Amerike, potvrdio je da kuća koja je bila meta pripada Rijani i da su na mestu napada pronađene čaure od ispaljenih metaka.

Niko nije povređen.

Rijana je bila u kući u trenutku napada, rekao je izvor iz policije za Los Anđeles tajms.

Getty Images/DUTCH/Bauer-Griffin/Contributor Policija ispred Rijanine kuće posle pucnjave

Osumnjičena žena u tridesetim godinama zaustavila je auto ispred kuće i ispalila sedam hitaca pre nego što se brzo odvezla, navela je policija.

Privedena je na oko 12 kilometara od Rijanine kuće.

Njen identitet još nije otkriven.

Pevačica je prošle godine dobila treće dete, devojčicu, sa partnerom A$AP Rokijem .

Par, koji ima i dvojicu sinova, objavio je da je Rijana trudna sa trećim detetom prošle godine na Met Gali.

To nije bilo prvi put da je par privukao pažnju medija 2025.

U februaru je A$AP Roki proglašen nevinim za pucanje na bivšeg prijatelja, a Rijana je tokom suđenja dovodila dvojicu sinova u sud.

Muzička zvezda rođena na Barbadosu, čije je pravo ime Robin Fenti, proslavila se ranih 2000-ih sa pesmama poput Pon de Replay i Umbrella .

Ona je nedavno obeležila 20 godina od objavljivanja prvog albuma.

Tokom dve decenija, Rijana je pokrenula više poslova, među kojima je kozmetička i linija donjeg veša.

Forbs procenjuje njeno bogatstvo na više od milijardu dolara.

(BBC News, 03.09.2026)